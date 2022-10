Il comunicato del club. Calabria dovrà restare fuori almeno tre mesi: lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia”.

Il Milan perde il suo difensore, Davide Calabria, fino al 2023. Meno grave l’infortunio di Simon Kjaer: sarà rivalutato tra una settimana. Il bollettino medico non è rassicurante per Pioli. E i problemi si concentrano in modo evidente nel reparto difensivo. Dopo Saelemaekers, l’allenatore del Milan dovrà fare i conti con altre assenze importanti e anche durature. Il Milan è in piena emergenza infortuni, con nove calciatori fuori dai giochi. Una corsia destra tutta da ricostruire. Per la partita di Champions di mercoledì contro il Chelsea, Stefano Pioli dovrà fare la conta tra i disponibili per effettuare le convocazioni. Oggi i quotidiani scrivevano che c’è il rischio che non si possano convocare più di 16 giocatori.

Per Calabria, dicevamo, lo stop sarà lungo. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto evidenziano una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Secondo quanto riporta Sky Sport, per lui si tratterà di restare fuori almeno tre mesi, dunque se ne parla non prima dell’anno nuovo.

Meno grave, invece, l’infortunio del difensore danese. Kjaer ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana.

Di seguito il comunicato con cui il Milan annuncia ufficialmente lo stop per i suoi due giocatori.

“Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto questa mattina Davide Calabria hanno evidenziato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Per quanto riguarda invece Simon Kjaer è stata riscontrata una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, il giocatore verrà rivalutato tra una settimana circa”.