In Inghilterra Itv ha fatto un’offerta per i diritti tv del Mondiale per club: ha offerto zero

Basta la visibilità che vi daremo, dice la rete di tv locali inglese. Una mossa che dà la misura di quanto sia ambita la competizione…

Zero. In Inghilterra Itv ha fatto un’offerta per trasmettere la Coppa del Mondo per club della Fifa di quest’estate, e nella busta ha scritto zero sterline. Un’offerta seria, non una provocazione: dicono che la Fifa dovrebbe concedere i diritti gratuitamente perché di fatto sarà ripagata in visibilità. Itv sta per Independent Television, è una rete televisiva privata britannica nata dalla fusione di più reti locali indipendenti. Insomma ha una grandissima ramificazione in Gran Bretagna.

I diritti globali della competizione sono stati acquisiti a dicembre da Dazn per circa 1 miliardo di dollari, con una partita di giro finanziata dall’Arabia Saudita. Dazn ha promesso che trasmetterà la coppa in streaming gratuito.

Si ritiene, scrive il Telegraph, che Itv abbia fatto l’offerta nella convinzione che un impegno di per sé sufficiente a investire in alcuni costi di produzione e a dare alle partite una certa visibilità a un pubblico più vasto potesse essere sufficiente ad attirare la Fifa. Dazn resta indecisa se concedere in sublicenza i diritti delle partite a un’emittente britannica, perché in realtà spera che i tifosi inglesi si collegheranno al suo servizio per guardare le partite, principalmente quelle che coinvolgono City e Chelsea.

