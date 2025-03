Bastoni è il più sostituito dell’Inter: siamo a 23 cambi da agosto a oggi (Gazzetta)

I tifosi dell’Inter lo avrebbero voluto in campo al Maradona per 95 minuti, Inzaghi lo ha tolto al minuto 81. Prima lo sostituiva meno ma lo schierava anche meno dall’inizio

Alla Gazzetta (e al mondo interista) non va giù il cambio di Bastoni operato da Inzaghi in Napoli-Inter. Spesso in stagione lo ha cambiato nel finale e l’Inter ha subito il gol. È vero anche il contrario. Infatti il tecnico neroazzurro ha cambiato al gestione dei cambi che, forse, per il quotidiano sono “troppi”.

I tifosi dell’Inter avrebbero voluto Bastoni in campo al Maradona per 95′ minuti

La Gazzetta scrive:

Quel 95 che Alessandro Bastoni si porta stampato sulla maglia non è mai stato popolare come nelle ultime ore. Perché 95 sono pure i minuti per i quali — recupero compreso — i tifosi dell’Inter lo avrebbero voluto in campo al Maradona. E invece la speranza è rimasta un desiderio inesaudito. Per i dettagli chiedere a Simone Inzaghi, che al minuto 81 della sfida scudetto col Napoli ha richiamato in panchina il suo muro in carne e ossa. Sei minuti dopo, fatalmente, Billing è sbucato davanti a Martinez e ha disinnescato il tentativo di fuga dell’Inter. E allora vale la pena approfondire, perché non c’è titolarissimo più titolarissimo di Bastoni — 37 partite su 39 in stagione, nessuno come lui nella rosa interista — ma allo stesso tempo non c’è giocatore più sostituito di lui: siamo a 23 cambi da agosto a oggi, 18 dei quali solo in Serie A.

I tifosi, sempre loro, si sono palleggiati un dato che ha intasato i social e le chat di WhatsApp: delle 10 reti incassate dall’Inter dal 76’ in poi in A, 5 sono maturate con lo stesso “schema” di Napoli, ovvero dopo l’uscita di Bastoni. […] nelle altre 13 occasioni in cui l’azzurro è stato sostituito l’Inter non ha preso gol. Allo stesso tempo, va sottolineato come le cose siano cambiate in peggio anche con Bastoni in campo.

Nelle prime tre annate alla guida dell’Inter, Inzaghi sostituiva meno Bastoni ma lo schierava anche meno spesso dall’inizio: per restare al campionato, nel 2023-24 28 volte in tutto (14 sostituzioni), nel 2022-23 26 volte (10 sostituzioni), nel 2021-22 29 volte (16 sostituzioni).

