Broja si infortuna duramente in amichevole: era accostato al Napoli VIDEO

Il 21enne ha ravvisato un problema al ginocchio destro al 19esimo minuto dopo un contrasto con il difensore avversario Konsa

Il Chelsea perde Broja per infortunio. Mentre i Mondiali in Qatar stanno entrano nella loro fase finale, i club sono al lavoro per rimettersi in carreggiata e preparare la ripartenza in programma agli inizi di gennaio.

Uno degli attaccanti che Giuntoli ha più visionato negli ultimi mesi è sicuramente Armando Broja, di proprietà del Chelsea, che potrebbe diventare un vero obiettivo qualora Osimhen decidesse di partire nelle prossime sessioni di calciomercato.

Intanto, però, nella giornata di ieri, l’albanese Broja ha subito un bruttissimo infortunio durante l’amichevole tra i blues e l’Aston Villa.

A far preoccupare è soprattutto la reazione di dolore del giocatore pochi secondi dopo il contrasto con l’avversario. I medici sono subito entrati in campo per soccorrere l’attaccante e il tecnico del Chelsea Potter ha sostituito l’albanese.

Il 21enne ha ravvisato un problema al ginocchio destro al 19esimo minuto dopo un contrasto con il difensore avversario Konsa. E le sensazioni del club inglese paiono negative. Broja ha raccolto 18 presenze stagionali con il Chelsea ed era uno dei papabili a lasciare Stamford Bridge per ottenere più minuti. Ora gli accertamenti del caso ma l’infortunio potrebbe cambiare la sua stagione e, di conseguenza, anche il mercato delle squadre interessate a lui