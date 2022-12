Biden su Twitter: “penso che quel ragazzo, Messi, potrebbe avere un futuro!”

Un simpatico siparietto con il suo omologo argentino, Alberto Fernandez: “Felicitazioni per te, Alberto e per tutti gli argentini per la vittoria sofferta e meritata” di domenica”.

Un simpatico siparietto social fra capi di stato. Poco prima che l’Argentina atterrasse all’aeroporto di Buenos Aires con la Coppa del Mondo conquistata da Messi e Scaloni, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha voluto congratularsi su Twitter con Alberto Fernandez, presidente dell’Argentina.

Congratulations to you, Alberto, and to every Argentinian for yesterday’s hard-fought and well-deserved victory.

You know, I think that Messi guy might have a future. 😉 https://t.co/pxk672SiEY

