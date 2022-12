Bereszynski al Napoli e Zanoli alla Sampdoria, siamo alle battute conclusive

Non rientrerà nello scambio Bereszynski Zanoli il portiere Nikita Contini, passato in prestito dal Napoli alla Samp la scorsa estate.

Bartosz Bereszynski al Napoli, Alessandro Zanoli alla Sampdoria. È questa l’operazione che nelle ultime ore hanno definito le due società sulla base di due trasferimenti in prestito secco e che verrà formalizzata nel corso delle festività natalizie.

Non rientrerà nello scambio Bereszynski Zanoli il portiere Nikita Contini, passato in prestito dal Napoli alla Samp la scorsa estate. Nessun rientro prestito: Contini continuerà a vestire la casacca blucerchiata almeno fino al termine della stagione.

Negli ultimi giorni aveva preso piede l’idea secondo la quale il portiere della Sampdoria avrebbe dovuto sostituire il partente Sirigu ma pare che non avverrà, almeno non adesso.

Il Napoli sta facendo delle valutazioni su Salvatore Sirigu. Il portiere ex PSG, arrivato quest’estate a parametro zero, è stato spesso alle prese con problemi muscolari e finora non ha disputato nemmeno una presenza in gare ufficiali.

Sul portiere sardo c’è un forte interesse della Salernitana: il club campano ha una necessità urgente di sostituire l’infortunato Sepe. Anche il Torino pare abbia chiesto informazioni sull’ex portiere. Sirigu ha giocato nel Torino prima di passare al Genoa dal 2017 al 2021 dove ha giocato ben 144 partite. Il club granata sarebbe anche disposto a proporre uno scambio: al Napoli arriverebbe il portiere albanese Etrit Berisha