Al Khelaifi: «È stato un Mondiale di altissimo livello. Messi penso che voglia restare»

Il presidente del Psg RmcSport: «I Mondiali sono stati un successo nonostante lo scetticismo dei media. La Superlega? Una grande vittoria, ma aspettiamo la decisione finale»

Il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, è stato intervistato RMC affrontando le tematiche legate al Mondiale in Qatar e al club parigino. Il principe qatariota ha iniziato la sua intervista dichiarando che la Coppa del Mondo è stata un successo nonostante qualche perplessità iniziale

“I media hanno fatto molte domande sui Mondiali del 2022, ho sempre risposto: non sono dell’organizzazione. Non faccio parte del comitato organizzatore, non c’entro niente, ma voglio dire una cosa: tutti i qatarioti, e anche i non qatarioti che vivono in Qatar, sono stati tutti gli organizzatori di questa Coppa del Mondo, e questo è qualcosa di unico. Prima della Coppa del Mondo, tutti i media criticavano il Qatar, la brutta Coppa del Mondo… E poi c’è stata una grande affluenza di tifosi e ora quello che sento da tutti i media, è molto positivo. Vediamo che i qatarioti non sono persone cattive. Abbiamo offerto il nostro cuore, il nostro paese per tutti. È la nostra cultura. Un giornalista mi ha detto: “Siete così sempre o solo per la Coppa del Mondo? ” Ma no, prima della Coppa del Mondo e dopo, rimaniamo sempre gli stessi. Siamo solo 350.000 qatarini, non siamo molti ma siamo orgogliosi del nostro Paese e di quello che abbiamo fatto. Penso che sia stato un Mondiale perfetto. Mancano ancora due partite e spero che vada tutto bene, ma è stato un Mondiale di altissimo livello”.

Sull’orgoglio di avere Mbappé e Messi in finale

Al Khelaifi sottolinea: “Ho avuto tre giocatori in semifinale con Achraf Hakimi. Oggi ho i due migliori giocatori del mondo, Kylian e Leo Messi in finale. Ciascuno ha segnato cinque gol. Il PSG ha segnato 13 gol, siamo il miglior club in questo Mondiale. Nei quarti di finale c’è stato il maggior numero di giocatori della Ligue 1 con la Premier League. Nel calcio francese abbiamo grandi giocatori, grandi squadre”.

Rinnovo Messi

“Se entrambi vogliamo che prosegua, resterà. Abbiamo pensato di parlare dopo la Coppa del Mondo. Confermo mille volte che è molto contento del club, sta facendo un’ottima stagione. Penso che voglia restare”.

Al Khelaifi chiude sulla Superlega

“Non voglio dire che è stata una grande vittoria, perché sto aspettando la decisione. Per me non è una sorpresa, è logico. Per me giocare la Super League con tre squadre è impossibile. Naturalmente siamo contenti di questa opinione dell’avvocato generale, ma sono in attesa della decisione finale”.