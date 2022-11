Youth League, gli azzurrini perdono 5 a 0 col Liverpool

I Reds sono passati in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Koumas, la partita è stata equilibrata, ma la differenza tra le due compagine è sembrata da subito evidente

Il Napoli lascia la Youth League con un’altra sconfitta. I giovani di Nicolò Frustalupi perdono 5 a 0 con il Liverpool chiudendo l’avventura europea mestamente.

Il Napoli chiude il suo girone a 1 punto, con soli 7 gol fatti e ben 19 subiti. Nel sito della società il resoconto fotografico della partita.

I Reds sono passati in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Koumas, la partita è stata equilibrata -almeno nel risultato- ma la differenza tra le due compagini è sembrata da subito evidente. Infatti nel secondo tempo gli inglesi hanno dilagato con Doak al 51′, Chambers al 56′ e con Kone-Doherty al 63′ e al 66′.

Il divario tecnico tra le due squadre è stato troppo ampio e non c’è mai stata partita. La competizione europea, nonostante il triste epilogo è comunque servita a molti giovani per misurarsi con avversari più forti e abituati a certi palcoscenici. I tifosi intanto aspettano Alaustey, il nuovo acquisto di Giuntoli, ex Barcellona.

Ora la squadra potrà concentrarsi sul campionato Primavera e preoccuparsi di risalire la classifica dopo un avvio deludente a dir poco.

Questa la formazione scesa in campo:

Turi, Giannini, Nosegbe-Susko, Marchisano (57′ Acampa), Pontillo, Pesce (84′ Marranzino), Mutanda (57′ Gioielli), Russo (68′ Barba), D’Avino, Spavone (57′ Iaccarino), De Pasquale.