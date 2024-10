La Bari si fa riprendere dalla Cremonese. Longo: «C’era un rigore per noi, Bari merita rispetto»

Finisce 1-1, i pugliesi avanti grazie alla rete di Lasagna al 27′, i grigiorossi pareggiano al 71′ con Sernicola

Il Bari si fa riprendere dalla Cremonese nel match pareggiato 1-1 allo Zini di Cremona. Pugliesi avanti grazie alla rete di Lasagna al 27′, i grigiorossi pareggiano al 71′ con Sernicola. Al 55′ per i galletti entra per dare fisicità alla mediana il centrocampista in prestito dal Napoli Coli Saco, il maliano però non incide. Un giallo per proteste e un’occasione divorata.

Al termine dell’incontro il tecnico biancorosso Moreno Longo ha commentato così la partita.

«La squadra ha giocato con coraggio, con personalità, senza speculare. Abbiamo mentalità e continuiamo a crescere, al di là del rimpianto siamo consapevoli di averla giocata contro una squadra forte. Vogliamo sempre essere propositivi, è un passo avanti ancora in una trasferta difficile»

Il rigore mancato

«C’era un rigore per noi, è stato gestito male anche perché con il Cosenza ci è stato dato un rigore contro con una gestione errata e dubbia da parte del Var. Oggi questa cosa ci penalizza oltremodo, all’87esimo il Var non richiama l’arbitro a rivederlo. Questo è grave. L’arbitro può sbagliare, ci sta, ma il Var dovrebbe eliminare questi errori. Lasciamo due punti per questo episodio. Non possiamo far passare tutto in cavalleria. Mi prendo la responsabilità di quello che dico»

Come ha visto la partita

«Nel secondo tempo avevamo bisogno di fisicità, Novakovich ha dato questo, così come Sacò. Loro hanno continuato a inserire calciatori offensivi e non avremmo retto con Falletti in mezzo. Dispiace perché abbiamo pareggiato per un gol un po’ fortuito»

