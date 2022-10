Napoli, fiasco Youth League: azzurrini sconfitti anche dai Rangers

2 a 3 il risultato a Cercola. Doppietta di Spavone. Napoli ultimo del girone, un solo punto conquistato. Frustalupi non ha potuto schierare il nuovo acquisto Alastuey

È un vero e proprio fiasco il percorso del Napoli Primavera in Youth League, ultimo nel girone con un solo punto conquistato in cinque partite. Gli azzurrini rimediano un’altra sconfitta casalinga, la seconda del girone su tre partite giocate a Cercola. Stavolta sono i Rangers ad imporsi, 2 a 3 il risultato. Prima della squadra scozzese da queste parti aveva vinto il Liverpool (1 a 2). Era finita 1-1 con l’Ajax, ma il Napoli aveva preso una sveglia ad Amsterdam (5 a 1).

È il sito web del Napoli a pubblicare un resoconto della partita. Protagonista Spavone, autore di due gol.

«Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Rangers di Glasgow per 3-2 nella quinta giornata di Youth League al Centro Sportivo di Cercola. Partita che inizia in salita. Tra il 20esimo e il 22esimo gli scozzesi piazzano l’uno-due prima con Uri e poi con una progressione di Lovelace: 2-0. Gli azzurrini però mostrano forza e coraggio e riescono a pareggiare con una doppietta di Spavone, anche in questo caso realizzata in 2 minuti nel recupero del primo tempo. Al 45′ l’attaccante azzurro gira di destro in area e al 47′ segna su rigore spiazzando il portiere. Si va al riposo sul 2-2. Nella ripresa dopo pochi minuti il penalty questa volta viene assegnato agli scozzesi: Lovelace dal dischetto firma la sua doppietta e il sorpasso definitivo dei ragazzi di Glasgow».

Questa la formazione schierata: Turi, Barba, Giannini, Boni, Nosegbe-Susko, D’Avino (77′ Acampa), Russo (71′ Gningue), Gioielli (77′ Lettera), Pesce, Spavone (63′ Iaccarino), De Pasquale. L’allenatore Frustalupi non ha potuto schierare il nuovo acquisto Alastuey, in gol nella partita di Coppa contro la Salernitana, non in lista per le sfide europee.