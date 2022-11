Lo annuncia, su Twitter, la Federazione nigeriane senza chiarire bene la dinamica dell’infortunio. Al posto di Victor la Nigeria ha convocato Cyriel Dessers.

Victor Osimhen ha lasciato il ritiro della Nigeria per infortunio. Lo annuncia, su Twitter, la Federazione nigeriane senza chiarire bene la dinamica dell’infortunio. Osimhen è stato già sostituito dall’attaccante della Cremonese Cyriel Dessers. Non è chiaro quando e dove si sia fatto male l’attaccante del Napoli. Si parla solo della sostituzione per generico infortunio, senza ulteriori dettagli.

La Nigeria sarà impegnata in un’amichevole internazionale contro il Portogallo, giovedì, all’Estadio Jose Alvalade di Lisbona. Victor Osimhen non sarà disponibile per il match.

L’attaccante nigeriano, che ha giocato l’intera partita del Napoli contro l’Udinese, ultimo impegno di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar, non si è infortunato durante il match vinto 3-2 con un finale parecchio sofferente per gli uomini di Spalletti. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante nigeriano.

Vi proponiamo sotto il tweet con cui la Federazione nigeriana dà la notizia della sostituzione di Osimhen con l’attaccante della Cremonese, che giocherà al suo posto l’amichevole di giovedì.

Update Portugal V Nigeria friendly: Chidozie Awaziem replaces injured Olisa Ndah

While Cyriel Dessers replaces injured Victor Osimhen pic.twitter.com/sqsDbLOGEz — The NFF 🇳🇬 (@thenff) November 14, 2022