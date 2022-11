Ugolini: «Il Napoli è una squadra che ha la forza di gestire i momenti di apparente difficoltà»

A Sky: «È stata una partita difficile, come contro il Lecce e lo Spezia. L’hanno risolta ancora una volta due calciatori subentrati dalla panchina»

L’inviato di Sky, Massimo Ugolini, ha commentato in collegamento col gli studi la vittoria del Napoli sull’Empoli al Maradona

Il clima del pubblico

«È un film che stiamo vedendo da qualche settimana, considerando che siamo alle 10 vittorie consecutive. Ci sarà il tuto esaurito anche per la prossima con l?udinese, un segnale del grande afflato tra i tifosi e la squadra»

Sulla gara contro l’Empoli

«È stata una partita difficile, come contro il Lecce e lo Spezia, ma evidentemente questa è una squadra che ha la forza di gestire i momenti di apparente difficoltà. Il pubblico è coinvolto in questo momento d’oro del Napoli. La domanda è che cosa succederà durante la sosta, ma l’impressione è che questa sosta possa servire per ricaricare le batterie»

Sui gol

«Altro dato, sono arrivati due gol ancora una volta dalla panchina con Lozano e Zielinski»