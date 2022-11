Tre volte una squadra con 8 punti di vantaggio alla 14esima: ha sempre vinto lo scudetto

Lo scrive il Corsport. Il Milan nel 1993 e la Juve nel 2019 e pure nel 2006 (annullato da Calciopoli). I tanti record della squadra di Spalletti

Tre volte una squadra in Serie A ha avuto 8 punti di vantaggio alla 14esima giornata. E ha sempre vinto lo scudetto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Prima di quest’anno è capitato soltanto tre volte nella storia del campionato italiano che una squadra avesse 8 punti di vantaggio sulla seconda dopo 14 giornate di campionato: una all’epoca dei 2 punti e il resto nell’era dei 3 punti. Già. E ciò significa che l’attuale classifica del Napoli, imbattuto e primo a 8 lunghezze di distanza dal Milan, è storica oltre che oggi unica in Europa tra i cinque tornei top.

quando s’è verificata una situazione del genere (tre volte, ndr) alla fine ha sempre chiuso al primo posto la squadra al comando alla 14ª. Non si scappa: il Milan nel 1993 e la Juve nel 2019 e pure nel 2006, però prima che Calciopoli capovolgesse il verdetto.

I record del Napoli sono tanti.

Insieme con il Psg, il Napoli è l’unica squadra imbattuta dei cinque campionati top d’Europa ed è reduce da 10 vittorie consecutive in Serie A. Sì: martedì Spalletti ha eguagliato Sarri dopo l’Empoli e sabato con l’Udinese proverà ad allungare verso il primato assoluto di 13 (sempre di Sarri, 2017). E ancora: gli azzurri hanno già firmato la serie record di 13 vittorie consecutive comprese le coppe; vantano il miglior attacco d’Italia (34 gol) con 16 marcatori diversi e hanno superato la fase a gironi di Champions con il miglior attacco (20 gol); hanno prodotto 9 reti dalla panchina come nessuna squadra della grande cinquina d’Europa e, tanto per non farsi mancare le curiosità, hanno portato sul dischetto cinque rigoristi diversi come nessuno in giro. Tra cui, Osimhen e Kvaratskhelia: cioè la coppia-gol migliore d’Italia con 14 reti.