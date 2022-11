Ten Hag ripropone Garnacho e Ronaldo lo manda in gol – VIDEO

Il video del gol di Garnacho, il giovane argentino ancora titolare in Europa League. L’assist lo firma il suo idolo Cristiano Ronaldo

«Gli era mancato solo il gol», scrisse il Daily Mail sulla prima da titolare in Europa di Alejandro Garnacho, il giovane argentino entrato nelle grazie di ten Hag che lo sta schierando sempre più spesso nel Manchester United. Detto, fatto: una settimana dopo il gol è arrivato. Ed è arrivato nella sfida con la Real Sociedad, che non vede minacciato il primo posto nel girone ma che sta perdendo davanti ai suoi tifosi. Non solo: il gol di Garnacho è arrivato su assist del suo idolo di sempre, Cristiano Ronaldo. Che è anche il giocatore a cui Paul Scholes l’aveva paragonato qualche giorno fa. In onore di Cr7 anche l’esultanza di Garnacho, la stessa sfoderata da Cr7 nelle ultime settimane.

Il video:

«Mi ricorda Cristiano quando era giovane», aveva detto Scholes.

«Il pubblico di Old Trafford ama divertirsi… e questo ragazzo – sono dichiarazioni di una settimana fa – è stato davvero divertente. Quasi quanto Cristiano quando era giovane. Sono rimasto impressionato dalla sua capacità di sterzare in entrambe le direzioni, a destra e a sinistra. Ha grandissima abilità palla al piede, questo lo rende sostanzialmente imprevedibile. È uno dall’avvenire certo».

Di lui, celebrato anche dai profili ufficiali dell’Europa League, aveva parlato anche Ten Hag.

«Garnacho è un calciatore che fa del dribbling la sua arma migliore ma non disdegna le corse all’indietro che tanto piacciono a noi allenatori. Recentemente ha messo in mostra un atteggiamento diverso, abbinando al suo innegabile talento più resilienza, più determinazione. Per questo ha giocato. È un ragazzino e i ragazzini sono così: devono crescere e, per giocare ad alti livelli, capire certe esigenze.»