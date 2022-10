Che significa la nuova esultanza di Cristiano Ronaldo? – VIDEO

Cr7 ha avvicinato le mani al petto e ha chiuso gli occhi, mimando la posizione in cui dorme. Il Daily Mail: «Vuol dire che si sta svegliando? L’infortunio di Martial può cambiargli la stagione…»

C’è vita sul pianeta Cristiano Ronaldo. Così abbiamo scritto quando Cr7, subentrato a Martial, ha segnato all’Everton il suo settecentesimo gol con le squadre di club. E che Ronaldo – non sarà certo sfuggito ai più attenti – non abbia esultato con il suo classico «Siuuummm» non può essere certo un caso: dopo il gol, Cristiano ha avvicinato le mani al petto e ha chiuso gli occhi, ufficialmente per mimare la posizione in cui dorme quando viaggia con la squadra, che non è passata inosservata ai suoi compagni. Anthony l’ha seguito a ruota, ha fatto lo stesso gesto.

Christiano Ronaldo’s celebration was cold 😑 pic.twitter.com/rppArRAcBL — Oliver George (@Lonewolfoliver) October 9, 2022

Vista la popolarità del personaggio – oltre che della sua solita celebrazione – la nuova esultanza ha fatto velocemente il giro del mondo. Il web è pieno di video di bambini che si sono affrettati ad imitarlo. Il Daily Mail prova a leggerci qualcosa, chissà se vedendoci lungo. L’infortunio di Martial può cambiargli la stagione. E dopo l’esultanza del “pisolino”, Cristiano potrebbe essere costretto a svegliarsi.

È lo stesso allenatore, d’altronde, ad aver riconosciuto che Ronaldo quando si siede in panchina per le partite più importanti si incavola. E non ci è voluto molto perché venissero diffuse nuove voci su un trasferimento già a gennaio. Certo, se non riuscisse a prendersi il posto da centravanti neanche con Martial infortunato, per la sua carriera non sarebbe proprio una buona notizia.

Stando a quanto riporta il giornale inglese, infatti, l’infortunio di Martial, mette ten Hag di fronte a una decisione: Ronaldo verrà riportato nell’undici tipo del Manchester United o continuerà ad essere “quello del giovedì”?

In Premier il Manchester United deve affrontare Newcastle, Tottenham e Chelsea. Sono partite che i Red Devils devono vincere se vogliono candidarsi seriamente a un posto nelle prime quattro. Chi più di Ronaldo sa come si decidono questi incontri?