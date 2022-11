Spalletti: «Zero dispiacere, la squadra ha fatto una gran partita»

A Mediaset: «Sui due gol finali dobbiamo lavorare, uno deve abbassare il livello con quel tempo»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta in casa del Liverpool ad Anfield

“Zero dispiacere, la squadra ha fatto una gran partita. Sui due gol finali dobbiamo lavorare, uno deve abbassare il livello con quel tempo. Perché poi gli altri sono il Liverpool, che è abituato a far così, con un pubblico e una mentalità confermata, che viene da anni di scelte, di lavoro, di calciatori. Ho provato a cambiare qualcosa all’ultimo, quando ho visto che si stavano abbassando come intensità, come intenzioni. Ma non siamo riusciti. Resta comunque la grande prestazione“.