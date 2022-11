Sacchi punta su Cr7 ai Mondiali: «Il Portogallo potrebbe fare qualcosa di straordinario»

Sulla Gazzetta, Francia favorita, Inghilterra con poche chance e Spagna giovane ma con stile di gioco consolidato

Pochissimi giorni dal fischio d’inizio dei Mondiali in Qatar, la Gazzetta dello Sport ha chiesto oggi una previsione ad Arrigo Sacchi

Chi la incuriosisce?

«Mi piace molto Kimmich, dà equilibrio alla squadra. E poi c’è Sané che resta un punto interrogativo: se è in giornata però è devastante e l’Inter ne sa qualcosa. La Germania è molto quadrata e anche piuttosto esperta. Secondo me, può arrivare in semifinale»

Secondo lui la Francia è 1favorita di diritto. Anche se ripetersi è sempre difficile» Anche se Deschamps ha a disposizione un gruppo di campioni.

Poche chance all’Inghilterra che «Quando escono dal giardino di casa raramente gli inglesi fanno bene. Lo dice la storia»

La Spagna punta su una nuova generazione. «La cosa fondamentale della Spagna è lo stile che si porta dietro da sempre. Tutte le loro squadre giocano nello stesso modo, hanno gli stessi principi tattici, vogliono dominare il campo. Luis Enrique non può che essere avvantaggiato da questa situazione, come lo sono stati i suoi predecessori. Questa sarà una Spagna molto giovane, ma sono proprio curioso di vedere all’opera dei talenti come Rodri, Pedri, Gavi, Soler. E non dimentichiamo che ci sono i grandi ‘vecchi’ come Busquets, Carvajal e Jordi Alba a guidarli»

Il suo favorito però è, a sorpresa, il Portogallo «E se il Portogallo facesse qualcosa di straordinario? Ha una grande squadra» Questo nonostante Ronaldo sia in fase calante.

«Ronaldo punta tutto su questo Mondiale per rilanciarsi e i numeri del fuoriclasse non gli mancano. E poi ci sono tantissimi altri ottimi elementi, da Joao Felix a Bernardo Silva, da Vitinha a Leao. In un Mondiale contano motivazioni al di fuori della norma, spirito di squadra e gioco. Il Portogallo credo che abbia queste qualità. E se tutti daranno la vita per raggiungere l’obiettivo…»