Roy Keane critica l’Inghilterra: «La fascia One Love andava indossata a prescindere dalle sanzioni»

«Penso che i giocatori avrebbero dovuto indossare la fascia per la prima partita, prendendosi la punizione qualsiasi essa fosse.»

Roy Keane attacca la nazionale inglese, rea di aver mostrato poco carattere nell’accettare le disposizioni Fifa che hanno severamente vietato di indossare la fascia arcobaleno a sostegno della comunità LGBTQ+ durante Qatar 2022. L’ex centrocampista è intervenuto ai microfoni di ITV dichiarando tutto il suo disappunto in merito alla scelta dei three lions.

“That would have been a great statement!” 🙌 Roy Keane believes the England squad should have worn the One Love armband and taken any punishment that came their way… 🗣️ @markpougatch #ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/P5TNTaq5v2 — ITV Football (@itvfootball) November 21, 2022

Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Manchester United Roy Keane contro la Nazionale inglese:

«Penso che i giocatori avrebbero dovuto indossare la fascia per la prima partita, prendendosi la punizione qualsiasi essa fosse. Non è stato fatto ed è stato commesso un grosso errore da Inghilterra e Galles, avrebbero dovuto mantenere la loro posizione. Non importa la pressione dall’esterno, bisogna portare avanti le cose in cui credi. Indossare la fascia avrebbe portato a un’ammonizione ma avrebbe dato un grande messaggio».

Negli ultimi giorni le proteste in merito all’utilizzo della fascia a sostegno della comunità omosessuale impazzano. La scelta discutibile della Fifa di non voler promuovere questo tipo di messaggi ha indispettito molte persone. Le federazioni che avrebbero fatto sfilare i propri giocatori con la fascia a sostegno dei diritti per gli omosessuali hanno dovuto annunciare che non sarà possibile. La Fifa ha esplicitamente dichiarato che i giocatori che indosseranno quella fascia saranno ammoniti durante ogni partita.