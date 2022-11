Ronaldo, per il Daily Mail ha rinunciato allo stipendio dello United

Per il Times invece non è chiaro. E dove finirà? Si parla di Sporting Lisbona, Real Madrid, Chelsea e Inter Miami

Il Manchester Evening News rivela che Cristiano Ronaldo potrebbe fare ritorno allo Sporting Lisbona dopo la rescissione di contratto. L’asso portoghese dopo la rescissione contrattuale con il Manchester United sarà libero di accasarsi dove vuole e aprire così la sua ultima avventura in carriera. CR7 saluta i Red Devils dopo il ritorno nell’agosto del 2021 con 45 presenze e 27 gol. Il portoghese ha commentato la separazione, dichiarando:

«A seguito delle conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di rescindere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro».

Il futuro di Ronaldo potrebbe comunque non essere lontano dall’Inghilterra perché tra le varie pretendenti c’è anche il Chelsea, che lo cercato la scorsa estate. Altra ipotesi, sempre secondo il giornale di Manchester, è quella che porta negli Stati Uniti all’Inter di Miami. Il giornale, infine, non esclude un possibile ritorno al Real Madrid.

Il Daily Mail rivela che Ronaldo rinuncerà a ben 16 milioni di sterline (circa 18,5 milioni di euro al cambio attuale), che corrisponde al restante ingaggio fino a fine stagione.

«L’uscita di Ronaldo è stata concordata di comune accordo, ma Sportsmail può rivelare che lo United non ha pagato alcun compenso per i restanti sette mesi del suo contratto da 500.000 sterline a settimana all’Old Trafford».

Il Times, inoltre, rivela che non è chiaro se il giocatore rinuncerà davvero ai soldi dell’ingaggio, scrivendo:

«Ora è un agente libero. Al momento non è chiaro se lo United abbia pagato la somma di 15,5 milioni di sterline che gli era dovuta come salario».