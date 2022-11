Ronaldo: «I giovani non ascoltano consigli e non prendono esempio»

Nella prima parte dell’intervista a Piers Morgan: «I giovani calciatori ascoltano una cosa e in due minuti hanno già dimenticato e fanno quello che pensano sia meglio»

Quella che è andata in onda questa sera è solo la prima parte dell’intervista che Cristiano Ronaldo ha concesso a Piers Morgan eppure sono tantissimi i temi che il campione portoghese ha toccato e le persone che ha affondato. Nelle dichiarazioni uscite nei giorni scorsi aveva attaccato lo United e oggi ne sono uscite altre verso l’ex tecnico dei Red Devils, Rangnick, ma un punto che sta veramente a cuore a Cr7 sono i giovani calciatori.

Ronaldo e i giovani calciatori

Ronaldo si è detto molto colpito dal fatto che i giocatori più giovani di questa generazione siano così diversi da quelli del passato.

«Le nuove generazioni e le nuove tecnologie, li distraggono. Ma loro non ascoltano, eppure questo è il motivo per cui abbiamo due orecchie, mentre ascoltano da una parte, si allontanano dall’altra.

“Quindi, non mi sorprende. Ma allo stesso modo è un po’ vergognoso perché se hanno i migliori esempi davanti agli occhi, potrebbero almeno copiarli

“Per me, è un po’ strano, perché ricordo che quando avevo 18, 19, 20 anni, cercavo sempre di osservare i migliori giocatori: Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane e Giggs – questo è il motivo per cui ho il successo che ho e la longevità. Perché mi prendo cura del mio corpo, della mia mentalità, della mia testa, perché vedo questi ragazzi e imparo da loro.

“non piace dare consigli, preferisco l’esempio”

“Non sono il tipo di ragazzo a cui piace dare consigli perché preferisco essere un esempio. Perché sono un esempio. Sono lì ogni mattina e faccio le stesse cose. Probabilmente sono il primo ad arrivare e l’ultimo ad uscire. Penso che i dettagli parlino da soli. Come ho detto prima, loro ascoltano una cosa e in due minuti hanno già dimenticato e fanno quello che pensano sia meglio. Questo è il motivo per cui dico, mi piace dare l’esempio e alcuni mi seguono – ma non molti.

“Non gli importa ascoltare consigli. Ma non mi sorprende perché non avranno longevità nelle loro carriere. È impossibile. Nella mia generazione vedi molti giocatori raggiungere 36, 37, 38 ad alto livello e penso che questa generazione conterai su una mano quanti raggiungeranno quel livello.