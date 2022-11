Rai, Adani punta il dito contro Origi: “Non è come Giroud”

Rai Sport: “Il gol di Dimarco lo può fare solo Antony del Manchester United. Ha una qualità incredibile”

L’ex calciatore dell’Inter, ora opinionista, Lele Adani ha parlato a Rai Sport dove si è soffermato sulle prestazioni nell’ultimo turno di Serie A delle due squadre di Milano. Adani ha elogiato la grande prestazione dell’Inter ieri sera contro il Bologna dove i nerazzurri si sono imposti per 6-1 e non è mancato un’accostamento importante per Dimarco. Queste le sue parole sulla partita dell’Inter:

“L’Inter ha ritrovato la cattiveria rispetto alla gara con la Juve, non è questione di uomini, atteggiamento o scelte tattiche. L’Inter ha cominciato la gara col Bologna come aveva finito quella con la Juve, ovvero male. Ha preso un gol ma poteva prenderne altri due… Poi il gol di Dzeko e i 4 gol in 20 minuti hanno indirizzato, con cattiveria, la gara. Non è che l’Inter ha tirato di più che con la Juve, ma lo ha fatto con più cattiveria. La doppietta di Di Marco? Il suo secondo gol è uno che fa Antony dello United, per far capire la qualità”.

Adani sul Milan

Lele Adani ha continuato a Rai Sport parlando del Milan e del pareggio a reti bianche contro la Cremonese. L’opinionista, cultore del bel calcio, ha giustificato la prestazione di De Ketelaere e rimarcando la differenza che c’è tra i titolari e le riserve del Milan:

“Il Milan lo scorso anno a questo punto aveva 32 punti, oggi 30, non è così in ritardo. E’ il Napoli che sta facendo un grande campionato… De Ketelaere? Lui è in ritardo, ma con la Cremonese ha fatto giocato 16 minuti… Chi ha fatto male è Brahim che di minuti ne ha giocati più di 70. Poi Ballo-Touré non è Theo Hernandez e Origi non è Giroud”.