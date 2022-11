Qatar 2022, la Spagna deve rinunciare al prosciutto: lì è vietato

La Spagna ha spedito un set di tubi di ferro e una piattaforma di lamiera per l’impalcatura da cui Luis Enrique dirigerà gli allenamenti

Qatar 2002, comincia la spedizione mondiale della Spagna di Luis Enrique. Ne scrive El Paìs:

Tra i tremilachili di materiale che la spedizione della nazionale spagnola porta in Qatar c’è un set di tubi di ferro e una piattaforma di lamiera. La struttura che sarà montata su uno dei due campi da gioco del campo base spagnolo dell’Università di Doha non è altro che la famosa impalcatura da cui Luis Enrique dirige l’allenamento. Ai suoi piedi, verrà installato anche lo schermo gigante con cui corregge tatticamente gli internazionali nelle sessioni preparatorie. “Prende tutta la tecnologia che usa qui”, dice un dipendente della federazione.

Due aerei con container sono stati inviati la scorsa settimana a Doha con gran parte dei 90 pacchi che sono stati preparati, tra cui 23 bauli di vestiti. Tutti i tipi di abbigliamento da allenamento sono stati inclusi, le camicie senza maniche per resistere al caldo come quelli richiesti dai giocatori. Nessun tipo di cibo è stato trasportato e i classici prosciutti iberici che i cuochi di solito selezionano con grande zelo sono stati scartati a causa del divieto di importare e mangiare carne di maiale in Qatar. La dieta degli internazionali spagnoli non includerà nemmeno derivati di maiale.

Il ct della Spagna ha recentemente annunciato le sue dirette streaming su Twitch durante i Mondiali.

Il tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha deciso di trasformarsi in “streamer” per i prossimi Mondiali in Qatar. Lo scopo sarà quello di fornire direttamente le informazioni sulla nazionale spagnola durante la sua partecipazione alla Coppa del Mondo del Qatar 2022. Così Luis Enrique pensa di poter essere più vicino ai tifosi.

Come ha comunicato, con un annuncio fatto sui suoi account ufficiali sui social media, l’allenatore ha comunicato che, per tutta la durata dei Mondiali trasmetterà ogni sera in diretta un video sulla piattaforma Twitch spiegando tutto ciò che riguarda la nazionale spagnola che giocherà nel gruppo E insieme a Germania, Giappone e Costa Rica.

«Voglio streammare durante il tempo in cui staremo in Qatar. Si tratta di un’idea per avere un rapporto diretto con i tifosi senza filtri con me e il mio staff. Può essere interessante avere questa relazione spontanea, naturale. Vivremo insieme l’ambiente e la pressione di un Mondiale»