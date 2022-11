Qatar 2022, i tifosi dell’Iran manifestano per la libertà delle donne

Alcuni giocatori hanno mosso solo le labbra ma altri hanno deciso di cantare l’inno nazionale durante la partita tra Galles e Iran a Qatar 2022.

Poco prima dell’inizio della partita tra Galles e Iran per la seconda giornata del Gruppo B a Qatar 2022, i tifosi iraniani hanno manifestato per la libertà delle donne. Tantissimi tifosi della Nazionale iraniana si sono presentati allo stadio per ricordare la morte di Mahsa Amini ad ottobre. La squadra, a differenza di ciò che è successo nella partita con l’Inghilterra ha cantato l’inno. La Nazionale era stata anche redarguita dalla federazione iraniana e ci sarebbero state conseguenze se non avessero cantato l’inno. Alcuni giocatori hanno mosso solo le labbra ma altri hanno deciso di cantare l’inno nazionale durante la partita tra Galles e Iran a Qatar 2022.

La tifoseria iraniana si è dimostrata ancora una volta vicina agli avvenimenti degli ultimi mesi dove tante donne sono state uccise dal Governo locale e tante sommosse hanno visto protagonista la popolazione. La vicinanza di tutti, da sportivi a uomini dello spettacolo, è palpabile e le voci non termineranno fino a quando non si riuscirà a trovare una soluzione a questo problema.