As: Xavi farà cadere la testa di Piqué

Il capitano è considerato responsabile di due dei tre gol subiti ieri. Xavi è arrivato alla conclusione che non sia più in condizione di giocare le partite più impegnative

Ha provato a mordersi più volte la lingua in sala stampa dopo la partita di ieri, eppure Xavi non è riuscito a mascherare la sua rabbia per gli errori difensivi imperdonabili commessi dal suo Barcellona contro l’Inter di Inzaghi. Lo scrive il quotidiano spagnolo As, che riferisce che l’allenatore, negli spogliatoi, non ha rimproverato nessun calciatore in particolare, ma anche che ha cominciato a trarre le prime conclusioni.

Secondo quanto appreso da As, infatti, Xavi è arrivato alla conclusione che Gerard Piqué non sia più in condizione di giocare le partite più impegnative: contro l’Inter il capitano dei catalani è considerato tra i responsabili di due dei tre gol subiti. Non che Xavi avesse alternative – Araújo, Koundé e Christensen sono infortunati – ma il veterano non ha pienamente soddisfatto le aspettative riposte in lui. Oramai si dà praticamente per scontato che sarà l’ultimo anno di Piqué al Barça.

Xavi – scrive As – è consapevole che l’eliminazione dalla Champions indebolisce non poco il suo progetto, soprattutto agli occhi dei tifosi, che erano particolarmente fiduciosi verso il nuovo corso avviato dal tecnico. La sfida principale di Xavi ora è riarmare mentalmente e fisicamente una squadra delusa, farle credere che nulla è ancora perso, nemmeno la Champions League. Peraltro, a brevissimo si gioca il Clásico: è proprio dietro l’angolo. Su As, le ultime decisioni del tecnico:

Per farlo, l’allenatore ha deciso di revocare la pausa in programma per questo venerdì e ha indetto un allenamento mattutino. Questa settimana, insomma, la squadra resta senza un giorno di riposo. Ora il prossimo passo sarà capire chi pagherà per il fallimento in Europa. Tutto lascia pensare che il sacrificato sarà Gerard Piqué. Tanto che in questo momento la sua presenza negli undici titolari contro il Real Madrid è praticamente da escludere. Piqué sarà la prima vittima, ma sicuramente non l’ultima.