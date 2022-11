Perché il Napoli è interessato ad Adama Traorè

Ne scrive Pedullà. È un esterno d’attacco con esperienza al Barcellona. In scadenza col Wolverhampton, anche se Lopetegui vuole il suo rinnovo

Il Napoli, come riporta il giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, difficilmente farà mercato a gennaio ma nella prossima stagione potrebbe arrivare Adama Traorè. Ma il lavoro di monitoraggio continua, a caccia di occasioni per la prossima estate.

Ecco quanto scrive il cronista: “Samardzic è un profilo che piace, ma in lista dobbiamo mettere – tra gli altri esterni – il nome di Adama Traoré. Si proprio lui, lo spagnolo classe 1996 (27 anni il prossimo gennaio), cresciuto nel Barcellona dove è recentemente tornato in prestito, ma poi il club blaugrana ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni”.

“Traoré – si continua a leggere – è rientrato al Wolverhampton, ha un ingaggio “umano” (poco più di 2,5 milioni), il nuovo allenatore Lopetegui vorrebbe che restasse. Il pressing è in corso, gli hanno fatto una proposta e lui deve dare una risposta. Gli piacerebbe fare un’altra esperienza, ha mercato in Premier (il Tottenham di Conte aveva pensato a lui) ma sa che al Napoli piace, lo stesso Napoli che lo aveva già cercato nel 2019 e la richiesta era stata di 18 milioni di sterline, più o meno la stessa cifra impiegata dai Wolves per acquistarlo dal Middlesbrough. Poi il Napoli ingaggiò Lozano, tuttavia l’apprezzamento è rimasto vivo. Il Wolverhampton continuerà a proporre il rinnovo, ma gli azzurri sono molto vigili”.

Adama Traorè è un giocatore del Wolverhampton ma con un passato al Barcellona. Dotato di grande forza fisica e corsa fuori dal comune potrebbe arrivare al Napoli nella prossima stagione a parametro zero. L’attaccante spagnolo vanta 17 partite con la maglia del Barcellona nella stagione 2021-22. Con il Wolverhampton, dove milita dal 2018, ha collezionato oltre 163 gettoni con 13 gol.