Pedullà: «Napoli fermo al mercato di gennaio, al massimo Samardzic per l’estate»

Ci sarà un vertice per il rinnovo di Zielinski, al momento non è in agenda Osimhen. Per il gioiellino dell’Udinese c’è stata l’investitura di Spalletti

Pedullà: Il Napoli fermo al mercato di gennaio. Lo conferma l’esperto di mercato nella sua rubrica sulla Gazzetta dello Sport.

Tempo di sosta.

Scrive:

Il futuro potrà nascondere sorprese, ma a gennaio il Napoli non ha intenzione di modificare una virgola. Al massimo penserà a qualche investimento per il futuro, non sono passate inosservate le parole di Spalletti su Samardzic (“è fortissimo”), quasi un’investitura. A maggior ragione se non rinnovasse Zielinski, ma anche se restasse. Il gioiello dell’Udinese, costato 3 milioni, ha una valutazione da 20 milioni in su, talvolta il Napoli ha prenotato a gennaio qualche gioiello per l’estate successiva.

Pedullà ricorda che si è aperta la stagione di rinnovi.

Il Napoli prende la rincorsa partendo dai contratti in scadenza dal 2025 in poi, unica eccezione Zielinski (2024). Presto ci sarà un vertice per il polacco.

Mentre su Osimhen per ora basta e avanza la scadenza fissata il 2025. Ci sono due anni e mezzo di margine, la fretta è una cattiva consigliera e quindi non ha senso correre. Il Napoli ha sempre pensato che se qualcuno si presentasse con una proposta da 100 milioni in su, non sarebbe rispedito al mittente. Ma la scorsa estate non è caduto in tentazione, non ha inseguito Cristiano Ronaldo, ha lasciato scivolare le voci e ha proseguito per la stessa strada con coerenza.

Ricordiamo che Osimhen ha vinto il premio come miglior calciatore emergente al Globe Soccer Awards

Il Dubai Globe Soccer Awards 2022 è giunto alla 13esima edizione

L’evento anticiperà il Mondiale Qatar 2022 e incoronerà calciatori, allenatori, dirigenti, agenti e giocatori promettenti (la categoria vinta da Osimhen) che si sono distinti sia dentro che fuori dal campo nella passata stagione. Tra i direttori sportivi in lizza c’è anche Cristiano Giuntoli candidato con la coppia Maldini/Massara e la coppia che si è avvicendata al Liverpool: Julian Ward e Michael Edwards.

Come miglior calciatore dell’anno in lizza sono Benzema, Haaland, Salah.

I candidati per tutte le categorie saranno annunciati e le votazioni inizieranno il 20 ottobre.