Østigård corre in campo in mutande, a Dazn spiegano il perché (VIDEO)

Dopo il fischio finale, il calciatore azzurro è andato sotto la curva dei tifosi del Napoli dove ha regalato tutti i suoi vestiti

L’immagine del difensore del Napoli, Skiri Østigård, che, in diretta su Dazn, percorre tutto il campo di Bergamo in mutande, prima di rientrare negli spogliatoi, ha colpito e non poco anche Diletta Leotta.

Dopo un momento di perplessità arriva però la spiegazione. Dopo il fischio finale, il calciatore azzurro è andato sotto la curva dei tifosi del Napoli per festeggiare con loro la vittoria e lì, come spiega Marcolini a Dazn, ha pagato lo scotto. Ha infatti regalato ai tifosi accorsi a Bergamo tutti i suoi indumenti, maglietta e pantaloncino ed è rimasto letteralmente in mutande