Non si può pretendere che il Napoli non abbia mai cali di tensione

Il brivido finale contro l’Udinese. Non sappiamo l’impatto del Mondiale. Ma se dopo la sosta continuerà così, il campionato è finito

Cesare – Caro Guido continua la marcia trionfale del Napoli che continua inarrestabilmente a vincere.

Guido – Una stagione da sogno, mostruosa fino ad ora.

Cesare – Ma stavolta abbiamo raggiunto la vittoria con il brivido finale. Infatti contro una onesta Udinese, il Napoli pur giocando in modo più compassato e meno aggressivo rispetto al solito, ha dominato la partita per 80 minuti. Dopo il 3-0 ha continuato a giocare sfiorando altri 2 gol e poi è accaduto l’inspiegabile. Il Napoli si è fermato, ha perso concentrazione e al gol del 3-1 dell’Udinese è andato letteralmente nel pallone.

Guido – Cesare ma ci sta che si possa avere un calo di tensione. Per me c’è stato certamente un brivido ma il Napoli ha avuto un quarto d’ora di eclisse. Pretendere che non accada mai è pretendere l’impossibile. In fondo a Liverpool accadde la stessa cosa. A risultato acquisito si tira un po’ il fiato mentalmente. Certamente è meglio che non accada ma non ne farei un caso.

Cesare – Il punto è che improvvisamente siamo diventati incapaci di uscire e di giocare buttando la palla in avanti. Kim, uno dei grandi protagonisti di questa prima parte del campionato, ha fatto errori a cui non eravamo abituati. E negli ultimi minuti abbiamo rischiato addirittura di pareggiare la partita. Sarebbe stato veramente un gran peccato e non ce lo saremmo mai perdonato.

Guido – Ripeto quello che è accaduto è il minimo che potesse accadere in 14 partite. Quanto accaduto ovviamente deve servire da insegnamento per il futuro perché è vero che in altre partite cali del genere potrebbero costarci caro. Comunque l’anno scorso questa partita l’avremmo pareggiata e questa vittoria è il segnale del nuovo corso del Napoli.

Cesare – Da rimarcare la crescita di Oshimen che non solo segna ma trascina l’intera squadra e sta assumendo i panni del leader. E Spalletti, pur penalizzando un po’ Simeone e Raspadori scalpitanti in panchina, in questo lo premia tenendolo in campo fino a quasi la fine della partita, assecondando la voglia del calciatore di giocare e segnare ancora ambendo alla classifica dei cannonieri.

Guido – Cesare c’è un solo commento da fare . Fino ad oggi il Napoli ha fatto una impresa straordinaria. Primi in classifica con ampio distacco dalle concorrenti, alla ripresa del campionato siamo sicuramente in pule position per vincere lo scudetto.

Cesare – Certamente non sappiamo questa lunga sosta come impatterà sulle squadre ma l’impressione è che se il Napoli continua a giocare come fino ad ora ha fatto non ce ne sarà per nessuno.

Guido – Per me il problema è esclusivamente mentale. Innanzitutto bisognerà mantenere alta la concentrazione perché le altre squadre cercheranno di rimontare.

Cesare – In particolare temo il Milan, credo meno nella Lazio che non ha una rosa ampia, e purtroppo bisogna tenere sempre d’occhio la Juve che negli anni precedenti ci ha abituato a grandi rimonte.

Guido – Vedi Cesare come dice Max soltanto il Napoli può fermare questo Napoli. E non ci facciamo prendere dalla psicosi della Juve che rimonta perché quest’anno non ci può fare paura nessuno.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: ottimo ; Guido: eccellente

Di Lorenzo – Cesare: baluardo ; Guido: solito polmone

Oliveira – Cesare: sufficiente ; Guido: sufficiente

Juan Jesus – Cesare: sufficiente ; Guido: buono

Kim – Cesare: mediocre; Guido: al primo vero errore…sufficiente

Lobotka – Cesare: grande ; Guido: solito mostro

Zielinski – Cesare: determinante ; Guido: forte

Anguissa – Cesare: dominatore; Guido: ottimo

Lozano – Cesare:sufficiente ; Guido: buono

Osimhen – Cesare: iradiddio; Guido: iradiddio

Elmas – Cesare:buono ; Guido: ottimo

Mario Rui – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Ostigard – Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

Politano – Cesare: sufficiente; Guido: così cosi

Ndombele – Cesare: sufficiente; Guido:non male