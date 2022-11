Mourinho vero “special one”, regala la maglia della Roma a un piccolo tifoso

Nell’intervallo di Sassuolo-Roma, il tecnico giallorosso ha notato un bambino in carrozzella vicino alla panchina ed è subito sceso negli spogliatoi a prendergli una maglietta

La Roma pareggia contro il Sassuolo ed ovviamente partono le polemiche, anche quelle di Mourinho, ma la partita ha riservato anche note positive. Come l’immagine che ha fatto subito notizia, anche se alcuni sui social hanno pensato di prendere il giro il tecnico della Roma, di Mourinho che, poco prima dell’inizio del secondo tempo ha visto un piccolo tifoso in carrozzina. Lo Special One non ci ha pensato due volte ed è tornato di corsa negli spogliatoi per prendere una maglia giallorossa e regalarla al piccolo

Sta per cominciare il secondo tempo, Mourinho rientra in campo, vede un bambino lì vicino, torna negli spogliatoi, prende una maglia della Roma, gliela regala, si accomoda in panchina. Special.#SassuoloRoma @DAZN_IT pic.twitter.com/XJtpoz5IFf — nonleggerlo (@nonleggerlo) November 9, 2022