Mourinho come Mao: colpisce Karsdorp per educare i giocatori della Roma (CorSera)

Sono settimane che l’allenatore non smette di punzecchiare questo o quel giocatore. Ha visto atteggiamenti di appagamento che non gli sono piaciuti

Il Corriere della Sera ipotizza che la sfuriata di Mourinho contro il giocatore traditore, ovvero Karsdorp, dopo la partita di campionato della Roma col Sassuolo, sia stata una strategia alla Mao Tse Tung. Ovvero: il tecnico ha colpito Karsdorp, ma il suo intento era educare tutti i giocatori della Roma.

“Colpirne uno per educarne cento o quanto meno venticinque? Chissà se José Mourinho si è ispirato al «grande

timoniere» Mao quando, al termine di Sassuolo-Roma, ha parlato di «tradimento» da parte di un suo calciatore.

Una dichiarazione fuori dai canoni degli allenatori. Ma se Mou lo ha fatto non è per inesperienza, visto che tutti dicono che sia un grande comunicatore. E neppure per un raptus di rabbia, visto che il tono di voce era controllato

e il viso serio ma non stravolto”.

Gli atteggiamenti di Karsdorp che non sono piaciuti all’allenatore della Roma sono stati abbondantemente vivisezionati dai quotidiani, negli ultimi giorni. Ma forse Mourinho ha più che altro notato atteggiamenti sbagliati nell’intero gruppo. Karsdorp è solo quello che è stato preso in mezzo. Il Corriere della Sera continua:

“Non c’è dubbio, però, che Mourinho abbia visto un problema più generale, come se aver vinto a giugno la Conference League avesse «riempito la pancia» di parecchi calciatori. Nel dopo gara di Reggio Emilia si è detto soddisfatto dell’impegno di 15 su 16 ma in precedenza non sono mancate le punzecchiature a questo o a quel giocatore. La pausa arriva al momento giusto, ma prima ci sarà la partita di domenica contro il Torino. Potrebbe esserci Dybala. «Ma capisco — l’ultima stoccata di Mou — che la testa di chi andrà in Qatar rischia di essere più lì che qui»”.

Intanto, sempre stando a quanto scrive il quotidiano, all’interno dello spogliatoio Pellegrini prova a ricucire i rapporti tra il difensore olandese e il tecnico della Roma.

“I suoi giorni alla Roma sembrano contati. Mourinho, davanti a tutti in spogliatoio, gli ha chiesto di trovarsi a

gennaio un’altra squadra. Non è escluso, però, che a partire da capitan Pellegrini sia già partito un lavoro per ricucire la situazione”.