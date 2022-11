Karsdorp non ha esultato al gol. Anche per questo Mourinho si è infuriato

Lo scrive il Corsport. Ha avuto da ridire con Cristante che non gliel’ha passata. Ha impiegato troppo a entrare in campo e si è distratto sul gol subito

Karsdorp è sulla bocca di tutti. Sarebbe lui il calciatore attaccato ieri sera da Mourinho nel post Sassuolo-Roma.

Nella gara di ieri pareggiata per 1-1 contro il Sassuolo il tecnico della Roma José Mourinho è andato su tutte le furie per gli atteggiamenti dell’olandese. Secondo il Corriere dello Sport gli atteggiamenti dell’olandese nella partita di ieri sono stati la pietra tombale sulla sua permanenza a Roma. Il tecnico ha deciso di sfogarsi nel post partita dicendo:

“Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Ha tradito tutti gli altri. L’errore fa parte del gioco, l’atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace. L’ho già detto nello spogliatoio e non lo faccio spesso, dopo le partite non parlo spesso con la squadra. Ho avuto sedici giocatori in campo, mi è piaciuto l’atteggiamento di quindici. Uno non mi è piaciuto e gli ho detto di cercare un’altra squadra a gennaio anche se sarà difficile”.

Gli atteggiamenti di Karsdorp in Sassuolo Roma

La stampa italiana ha subito pensato a Karsdorp come colpevole nella disfatta della Roma ieri sera. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero tre atteggiamenti che Mourinho non ha gradito:

“Il primo momento di nervosismo è stato al momento del suo ingresso in campo. L’olandese, dal momento in cui è stato chiamato dalla zona del riscaldamento, ha impiegato troppo tempo a rientrare in panchina. Mourinho ha dovuto dargli le indicazioni tattiche mentre il giocatore si cambiava. Al tecnico non è sfuggito il comportamento dell’esterno dopo il gol di Abraham. Karsdorp si è girato ed è andato a parlare con Cristante, “colpevole” di non aver premiato il suo inserimento in area di rigore ma che ha preferito scaricare lateralmente per l’assist vincente. Mentre tutta la squadra esultava per un gol che sarebbe potuto essere decisivo, lui invece si è innervosito con un suo compagno di squadra”. (QUI IL VIDEO)

Terzo episodio è il gol subito dalla Roma con Karsdorp che perde la marcatura su Laurientè e lo lascia libero di crossare in area di rigore, dove poi Pinamonti segna. A fine partita Mourinho ha fatto uscire tutti dallo spogliatoio rimanendo solo con i giocatori dicendo tutto quello che pensava della partita.