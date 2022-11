Mondiale per Club, Vidal: “Madrid, ti romperemo il c***”

Il cileno è attualmente in forza al Flamengo, che ha appena vinto la Libertadores e affronterà il Real al Mondiale per Club. Il video sui social

Arturo Vidal, come sempre, non lascia troppo spazio ad interpretazioni. L’ex centrocampista di Inter e Juventus, attualmente in forza al Flamengo, ha infatti lanciato, direttamente dalla festa del club brasiliano per la conquista della Copa Libertadores, la sfida al Real Madrid campione d’Europa: “caro Madrid – ha detto Vidal – ti romperemo il c***”.

Il video è immediatamente diventato virale sui social.

Vidal falando que vai arrombar o cu do Real Madrid HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA QUE É ISSO pic.twitter.com/MGY7XqMHYe — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ TRI DA LIBERTADORES (@centraldanacao) October 31, 2022



Il Mondiale per Club si giocherà dal 3 al 13 febbraio 2023 negli Emirati Arabi Uniti. Così come i campionati, la competizione (che di solito si gioca tra dicembre e gennaio) è stata spostata a causa dei Mondiali del Qatar.

Vidal al Flamengo ha ritrovato una certa continuità dopo l’esperienza poco felice all’Inter. Ha segnato anche due gol nel campionato brasiliano.

A marzo in un’intervista alla Fifpro denunciò l’attuale composizione dei calendari nel calcio europeo.

«Tutti raccomandano – dichiarò – di attuare e far rispettare i periodi di riposo, sia mentre giochiamo i nostri campionati che durante il periodo di ferie. Come in qualsiasi lavoro, è essenziale allontanarsi dai doveri che svolgiamo quasi tutto l’anno. Ci serve staccare, perché lo stress influisce. È anche una questione di salute mentale. Come calciatori dobbiamo essere capaci di lottare su questa vicenda, per il bene delle nostre carriere e delle nostre famiglie, ma soprattutto per il calcio come intrattenimento. Non possiamo essere esposti a questi parametri, perché il calcio è una festa, non un mercato degli schiavi»