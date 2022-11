Mercato Napoli: Giuntoli punta Luiz Henrique per gennaio (CorSport)

Il giovane esterno brasiliano del Betis Siviglia gioca sia a destra che a sinistra. Si monitorano anche Guler, Crespo e Kadioglu in Turchia

Il Napoli si guarda attorno in vista del mercato di riparazione di gennaio. Sul taccuino di Giuntoli, scrive il Corriere dello Sport, c’è Luiz Henrique, promessa brasiliana del Betis Siviglia. A gennaio compirà 22 anni.

“Intanto, nel taccuino di Cristiano Giuntoli ci è finito Luiz Henrique (22 a gennaio), una promessa brasiliana del Betis Siviglia, bottega chiaramente costosissima dove il Napoli ha già fatto la spesa nel 2018, andandosi a prendere Fabian Ruiz a prezzo di clausola per niente economica: 30 milioni e via, senza lasciare rimpianti in nessuno. Esterno offensivo di destra, che però sa distribuire la propria esuberanza anche a sinistra, Luiz Henrique è poliedrico, rientra nei parametri tecnici del Napoli, ma pure in quelli anagrafici, viene monitorato attraverso ciò che ha fatto in questi mesi e anche nel suo passato alla Fluminense e poi è un ‘bambino’ che garantisce un ciclo abbastanza lungo”.

Il Napoli guarda anche in Turchia, al Fenerbahce, club da cui proviene Kim. Giuntoli segue Guler, Crespo e Kadioglu.

“In Turchia c’è Arda Guler (18 anni a febbraio), è un trequartista, stellina locale che ama orientarsi intorno alla trequarti, valutazione già rilevante (10 milioni di euro) e comunque talento da definire e da controllare, perché le conferme può darle solo il campo. Ma in quella squadra c’è tanto altro: Miguel Crespo Da Silva (26 anni) è un portoghese che ama starsene in regia, è cresciuto tra il Braga ed Estoril, poi è esploso al Fenerbahce, che ha un tariffario complessivamente adeguato alla propria storia (pure per il play ci vorrebbero una decina di milioni) e che per l’altro gioiellino, Ferdi Kadioglu (23) olandese naturalizzato turco, va pure oltre, arrivando a sperare di incrociare amatori disposti a spendere una quindicina di milioni di euro”.

Il Napoli non ha fretta di acquistare perché non ha vuoti da colmare.

“Per il momento, la fase va ritenuta esplorativa, però il mercato ha già insegnato a diffidare delle indiscrezioni”.