Mazzocchi per il Napoli subito a gennaio, servono 10 milioni (Gazzetta)

Bisogna far rifiatare Di Lorenzo e l’idea è il napoletano della Salernitana che ha già esordito in Nazionale

Per il Napoli idea Pasquale Mazzocchi (napoletano di Barra che gioca nella Salernitana e ha esordito anche in Nazionale) per far risposare un po’ Di Lorenzo. Non si sa se già a gennaio, più probabilmente in estate. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita:

Siccome Giovanni Di Lorenzo, pur essendo il maratoneta del campionato, a volte ha bisogno di tirare il fiato ecco che Mazzocchi potrebbe diventare un’alternativa. (…) Al momento Mazzocchi deve pensare a riprendersi dall’infortunio al ginocchio destro, per fortuna meno grave del previsto. Dovrebbe essere pronto per la ripresa in gennaio, quando si entrerà nel vivo del mercato. È un esterno capace di giocare su entrambe le fasce, tenendo ritmi alti, è patrimonio importante. Di cui il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino preferirebbe privarsi solo in presenza di una offerta irrinunciabile, sopra i 10 milioni. Cifra che il Napoli ha investito su grandi prospetti e dunque la formula dell’affare va studiata molto bene.

Al tempo stesso i rapporti diretti, ottimi, fra De Laurentiis e Iervolino, potrebbero agevolare la trattativa, che per gl azzurri potrebbe anche essere anticipata a gennaio.

Le sue parole dopo l’esordio in Nazionale:

Quando vieni dal nulla e arrivi fin qui, è normale piangere. Immagino che stasera a casa tutti avranno pianto.

Se mi guardo dietro, ho percorso una strada tutta in salita. Quando vieni da quartieri difficili, fai sempre fatica, sono molto felice di quello che sto vivendo. L’ambizione dev’essere sempre molto alta

È una bella soddisfazione, questa maglia te la devi sempre meritare. Torno a Salerno, abbiamo una partita molto importante nel week-end.

La magliala incornicio e la farò vedere ai miei figli.