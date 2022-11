Marcos Alonso: “Ero vicino al Barcellona già dai tempi del Real Madrid”

Marcos Alonso al Mundo Deportivo “Tornare nella Liga era tra le mie priorità assolute”

Marcos Alonso, difensore del Barcellona, si è lasciato andare in una lunga intervista presso il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Il difensore ex Fiorentina e Chelsea ha parlato del suo recente trasferimento ai blaugrana e dei motivi che lo hanno spinto a ritornare nella Liga. Il difensore ha speso delle parole anche sull’andamento della squadra e delle prospettive future del Barcellona:

Il mio primo ricordo da tifoso del Barcellona?

“La prima volta che sono venuto al Barça. Era in un clasico. Sono stato fortunato a scendere negli spogliatoi dopo che i giocatori se ne erano andati. Era il primo anno di Iniesta, se non sbaglio.”

La scelta del Barça quest’estate?

“Penso che in qualsiasi momento della mia carriera avrei scelto il Barça. Ora ancora di più, dopo tanti anni lontani, tornare alla Liga era una delle mie priorità e con un progetto come quello di quest’anno, finalmente si è dato tutto per poter venire qui. Già da quando era al Real Madrid c’erano stati dei colloqui ma la trattativa non andò avanti.”

Marcos Alonso sulla concorrenza sulla fascia

Il laterale spagnolo ha anche aggiunto delle riflessioni in merito alla concorrenza sulla sua fascia di appartenenza, quella di sinistra. Marcos Alonso nelle gerarchie del Barcellona di Xavi viene spesso relegato in panchina in favore del veterano Jordi Alba e del giovanissimo Alejandro Baldè. Queste le sue parole in merito:

“Penso che sia presto per parlarne. Sono contento, sto giocando in una posizione che non ho mai giocato prima, ma se la squadra ne ha bisogno, cerco di adattarla per fare del mio meglio per aiutare la squadra. Baldè? Non lo conoscevo, davvero, perché è praticamente la sua prima stagione. È un ottimo giocatore, con ottime condizioni. È giovane, con molta proiezione e uno in più della squadra. Jordi Alba mi ha aiutato molto quando sono arrivato.”