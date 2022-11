Il dietrofront di Jovic: “Sono felice alla Fiorentina ma chiedo comprensione”

A Mozzart Sport: “La celebrazione del gol è soprattutto emozione. Non ho intenzione di offendere nessuno, agisco secondo il momento”.

Luka Jovic torna sulle controverse dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa. L’attaccante ex Real Madrid ha mandato su tutte le furie i tifosi della Fiorentina dopo aver considerato la viola “un punto di partenza”. Quest’oggi tramite Mozzart Sport ha voluto chiarire una volta per tutte la questione. Queste le sue parole:

“In questo momento mi sento molto bene in Fiorentina, sono completamente concentrato sul mio gioco qui e non ricordo di essere stato più felice e realizzato. Per quanto riguarda i piani futuri, l’unica cosa che posso dire è che continuerò a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi in ​​questa stagione e spero di lasciare un grande segno”.

La sua esultanza: “La celebrazione del gol è soprattutto emozione. Non ho intenzione di offendere nessuno, io agisco secondo il momento. Chiedo pazienza e mi aspetto comprensione. E ripagherò le richieste ricevute, su questo nessuno deve dubitare”.

Sulla fallimentare avventura al Real Madrid: “Gioco nella Fiorentina, voglio raggiungere gli obiettivi prefissati e ottenere i migliori risultati possibili con questo club. Non è il momento di parlare di ciò che è stato in passato, indipendentemente dal nome del club. L’unica cosa che posso dire è che sono orgoglioso di aver fatto parte di un’istituzione calcistica come il Real Madrid”. L’avventura di Jovic con la Fiorentina non è partita benissimo. Arrivato nell’ultima sessione di calciomercato dal Real Madrid, Luka Jovic ha collezionato solo 2 gol in 11 presenze in Serie A. Le dichiarazioni dei giorni scorsi hanno fatto infuriare i tifosi della Fiorentina e, adesso, tocca a lui far ricredere tutti e dimostrare la passione necessaria per giocare con la maglia viola.