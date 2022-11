Lozano potrebbe lasciare il Napoli in estate, finanzierebbe l’acquisto di Luiz Henrique (Gazzetta)

Il Napoli segue il talento del Betis ma anche Adama Traoré, del Wolverhampton, che potrebbe arrivare a parametro zero

La Gazzetta dello Sport scrive degli interessi di mercato del Napoli. Il club ha nel mirino due esterni offensivi: Luiz Henrique e Adama Traoré. Sono giovani, hanno qualità ed esperienza internazionale. Sono due profili giusti per il Napoli.

Luiz Henrique potrebbe essere un vice di Kvara.

“Luiz Henrique André Rosa da Silva può vantare invece una tecnica in velocità per certi aspetti simile a quella di Kvaratskhelia ed eventualmente potrebbe anche farne le veci, nonostante al momento sia da considerare essenzialmente un’ala destra visto che è lì che viene impiegato nel Betis Siviglia”.

Il Betis è una bottega cara, ma i rapporti con il Napoli sono sempre stati buoni (da lì proveniva Fabian Luiz), inoltre il Napoli potrebbe cedere una pedina importante per finanziare l’acquisto di Luiz Henrique. L’indiziato a partire, in estate, è Lozano.

“A proposito, la società biancoverde è da sempre bottega cara, ma i rapporti con il Napoli – che da lì prelevò Fabian Ruiz pagando l’intera clausola rescissoria – sono buoni e poi dallo spogliatoio azzurro potrebbe uscire una pedina “pesante” come Lozano (scadenza 2024) che porterebbe un bel po’ di spiccioli nelle casse di De Laurentiis da reinvestire appunto su Luiz Henrique (classe 2001), cresciuto nella Fluminense e dunque potenziale concorrente il prossimo anno di Matteo Politano”.

Parte generalmente a destra anche Adama Traoré, oggi al Wolverhampton. Il Napoli lo ha messo nel mirino da quando ha sfidato il Barcellona in Europa League a febbraio. Giuntoli lo aveva già corteggiato in passato.

“Traoré ha potenza fisica e forza esplosiva ma anche corsa e “gamba”, tutte caratteristiche che servono – eccome se

servono -per essere protagonisti in questo Napoli. Per di più ha il contratto in scadenza nel 2023 e quindi diventa un bocconcino ancor più appetibile perché “aggredibile” a parametro zero“.