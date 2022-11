Liverpool, Conor McGregor interessato ad acquistare il club

La star dell’UFC Conor McGregor ha affermato di aver “richiesto informazioni” per diventare il prossimo proprietario del Liverpool pochi giorni dopo che il Fenway Sports Group ha messo in vendita il club. A rivelarlo è lui stesso tramite un tweet pubblicato nella giornata di ieri dove si dice interessato a rilevare il club. Il Liverpool è balzato di recente agli onori della cronaca quando la società che lo detiene, il fondo FSG , si è detto propenso a cedere i Reds o, quantomeno, cercare di trovare nuovi soci pronti a mettere del capitale.

A una precisa domanda dei fan sull’acquisto del club Liverpool, la stella UFC ha scritto: “MI PIACEREBBE! Ho richiesto le mie informazioni su questo, sì. Non appena ho sentito. Che colpo di scena! Che club!’

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 8, 2022