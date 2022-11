Lebron James sta giocando i Mondiali in Qatar, è Mbeumo del Camerun

Infondo quanta differenza c’è tra calcio e basket? Sempre di una palla di tratta. La verità è che chi ama lo sport lo segue tutto e capita che trovi curiose affinità tra le due discipline, come è accaduto a un tifoso di basket e più precisamente di Lebron James che, assistendo alla partita dei Mondiali del Camerun, ha notato un’incredibile somiglianza.

Il tifoso ha postato una foto di un calciatore camerunese, Byan Mbeumo, indicando che sarebbe il Lebron James del calcio

“Quindi questo è il motivo per cui Lebron è stato fuori le ultime cinque partite” – scrive il tifoso taggando la star americana. E la risposta non si fa attendere.

so this why LeBron been out the last 5 games pic.twitter.com/WZaVWMgqOz

— LakeShowYo (@LakeShowYo) November 24, 2022