«La Spagna è pioniera della libertà eppure non si schiera a favore degli omosessuali in Qatar»

Gutiérrez, pallanuotista spagnolo, a El Mundo: «È dura fare coming out nel calcio, quando allo stadio in 50mila ti chiamano frocio impunemente».

El Mundo intervista il pallanuotista internazionale Victor Gutiérrez. E’ il segretario LGTBI del Partito Socialista Operaio Spagnolo. E’ stato il primo atleta spagnolo a dichiarare la propria omosessualità, nel maggio 2016. Ha chiesto, invano, alla Federazione spagnola di indossare la fascia arcobaleno al Mondiale in Qatar.

«A otto anni mi chiamavano già frocio. Anche senza sapere cosa fosse, avevo già capito che doveva essere qualcosa da cui dovevo stare alla larga se non volevo essere preso in giro».

Racconta la paura.

«Lo vivi con paura. Perché non vuoi che gli altri conoscano la tua realtà. Perché possono farti del male. Ho avuto paura di tornare a casa se ero accompagnato dal mio compagno di notte. Ho avuto paura di fare qualche gesto affettuoso in luoghi pubblici. Sperimentiamo questa paura costantemente. E se parliamo di paura in un Paese come la Spagna, pioniere nella lotta per i diritti e le libertà della collettività, e uno dei paesi con la maggiore accettazione, immagina quando viaggi».

Gutiérrez parla del Qatar. Dice che i suoi principi gli impediscono di recarsi in un Paese dove non è rispettato come essere umano. E commenta le dichiarazioni di Khalid Salman, ex calciatore e ambasciatore della Coppa del Mondo per il Qatar, per il quale gli omosessuali hanno “problemi mentali”. «La vera malattia mentale ha un nome: omofobia. Che può essere curata con l’informazione e l’educazione». Cosa ne pensi dei Mondiali in Qatar? «Sono incredulo. Già per il fatto che i campionati si sono dovuti fermare per il Mondiale, oltre al fatto che tutte le infrastrutture sono state costruite con un costo molto elevato in vite umane. È tutto… incoerente. Lo sport deve servire ad aiutare i Paesi che vogliono mettersi al passo sui diritti umani, deve essere uno strumento per questo. Lo sport dovrebbe difenderli, ci sono confini che non dovrebbero essere oltrepassati. Questa Coppa del Mondo è stata una sciocchezza. Ma l’attenzione va posta sulla FIFA, che si occupa di designare le sedi. Sarà necessario considerare cosa li ha portati a ciò». Gutiérrez ha chiesto al presidente della Federazione spagnola, Luis Rubiales, che la Nazionale indossasse la fascia arcobaleno. Racconta: «Gli ho parlato a titolo personale, come attivista. Ho deciso di chiamarlo perché la Spagna si unisse all’iniziativa a cui avevano già aderito otto squadre partecipanti ai Mondiali, come Francia, Germania o Inghilterra. Quello che mi ha detto è che la Spagna non voleva essere penalizzata come lo saranno quelle squadre per aver indossato il braccialetto. E che stavano cercando altre alternative per avanzare rivendicazioni a favore dei diritti umani senza ricevere sanzioni. Ho parlato con lui negli ultimi giorni. Sembra che la Spagna aderirà a un’iniziativa pianificata dall’ONU in cui si chiederà il rispetto dei diritti umani. Nessuna specifica per le persone LGTBI». Il fatto di indossare un braccialetto, uno striscione, può essere anche un modo per lavarsi le coscienze affinché, finito il torneo, tutto continui uguale? Gutiérrez risponde: «È qualcosa che genera in me un dibattito e un conflitto interno. Gesti del genere erano impensabili, non 30 anni fa, ma anche 10. Era impensabile che una squadra di calcio indossasse una fascia arcobaleno come in Premier League, dove la indossano tutti i capitani, o in una Coppa del Mondo. La visibilità è molto importante. Ciò che non si vede è come se non esistesse. E ha un impatto inestimabile. Detto questo, ed ecco il mio conflitto, questo deve essere accompagnato da strumenti autentici e veri per cambiare le cose. Verrebbe da chiedersi quali formazioni danno questi club ad allenatori, giocatori e categorie inferiori sulla diversità e sull’educazione affettivo-sessuale. Quanti soldi vengono investiti nelle politiche. O cosa succede ai giocatori LGTBI che sono nelle squadre». Un boicottaggio non sarebbe un messaggio molto più forte? «Ovviamente avrebbe avuto un impatto molto maggiore, ma la realtà è quella che è. Domenica iniziano i Mondiali e nessuna federazione, nessun giocatore ha rinunciato a parteciparvi. Non mi concentrerò mai sui giocatori. Alla fine realizzi il tuo sogno di raggiungere un Mondiale e non sai se lo ripeterai ancora. La responsabilità è dell’organizzazione o della federazione. La realtà è quella che è. Non c’è stato boicottaggio. Sarà festeggiato. Con la situazione che abbiamo, la cosa migliore che possiamo fare è arrivarci, fare attivismo ed essere visibili riguardo ai diritti umani, che è quello che faranno molti team». Parla del suo coming out come di un esempio positivo. Dopo di lui altri sono venuti allo scoperto, anche se gli sarebbe piaciuto ce ne fossero di più. «Sempre più atleti stanno diventando visibili e decidono di fare questo passo. Inoltre, non è nemmeno obbligatorio raccontarlo sui media. È qualcosa di molto personale, e molti atleti vivono la loro identità fuori dallo spogliatoio, ma semplicemente non fanno alcun tipo di appello o non vogliono fare attivismo. Anche questo è perfettamente legittimo. Ho deciso di essere il primo ad aiutare gli altri e ispirarli, ma non è obbligatorio». Perché è diverso nel calcio? Gutiérrez lo spiega «Il calcio è un’altra realtà. Si muove in limiti completamente diversi da altri sport. È il più popolare, con il maggior numero di tifosi e altre regole. C’è una serie di situazioni che mantengono il calcio stagnante e dove vediamo meno evoluzione. C’è paura tra i calciatori per il rifiuto dei compagni negli spogliatoi. Inoltre, ogni fine settimana possiamo affrontare un calciatore chiamato “frocio” in stadi da 50.000 persone. Da 40 anni si vedono sempre gli stessi comportamenti e anche con lo stesso risultato: l’impunità. Non è incluso nel verbale dell’arbitrato, non ci sono campagne di sensibilizzazione, nessuna denuncia da parte della Federazione, della Lega… Non c’è nessun meccanismo che funzioni per sradicare la LGTBI-fobia. Ciascuno lo consideri. Se tu fossi un calciatore e dovessi affrontare il resto della tua carriera ascoltando 50.000 persone ogni fine settimana che ti chiamano frocio impunemente, faresti quel passo? Sicuramente ci penseresti».