La Roma batte 3-1 il Ludogorets e vola ai play off di Europa League (VIDEO)

Doppietta di Pellegrini e gol di Zaniolo per una serata di festa degli uomini di Mourinho

Sotto di un gol alla fine del primo tempo la Roma di Mourinho recupera e ne fa tre al Ludogorets e vola ai play off di Europa League.

Al 41′ passano in vantaggio i bulgari. Fa tutto Rick che recupera palla a metà campo, parte in velocità e dopo 40 metri di corsa calcia di potenza all’angolo alla destra di Rui Patricio.

Al 54′ Abraham serve Zaniolo e Cicinho lo atterra, l’arbitro Dabanovic indica il dischetto. Pellegrini con il destro spiazza Padt.

Solo 10 minuti dopo al 64′ un’altro penalty assegnato ai giallorossi, Zaniolo lanciato in profondità viene atterrato da Verdon.

Piovono proteste da parte dei giocatori del Ludogorets e altrettanti cartellini gialli a Nedyalkov e Piotrowski. Sul dischetto ancora Pellegrini che sceglie l’angolo opposto e anche questa volta spiazza il portiere.

Brividi all’80’ con Nonato che pareggia i conti ma l’arbitro al Var annulla per un fallo a centrocampo su Ibanez. Sul finale arriva anche il gol di Zaniolo . Cristante ruba palla sulla trequarti e serve Zaniolo che parte in velocità, entra in area resistendo alla marcatura e di punta trafigge Padt.

Adesso dovrà affrontare una tra le 8 squadre retrocesse dalla Champions League. Ad eccezione della Juventus che per regolamento potrà incontrare solo dagli eventuali ottavi di finale in poi. L’obiettivo è evitare il Barcellona di Xavi mentre le altre sono alla portata della squadra di Mourinho: Ajax, Salisburgo, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Siviglia e Shakhtar.

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocheranno il 16 e 23 febbraio 2023. Il sorteggio dei play off verrà trasmesso in diretta da Dazn e Skydalle ore 13 del 7 novembre.