«È per Zaniolo il messaggio di Mancini sui comportamenti sbagliati?»

L’hanno pensato tutti, il Corriere della Sera – nell’edizione romana – l’ha scritto. Ovviamente è un interrogativo: sono per Zaniolo le parole che Mancini di ieri al Social Football Summit? Il ct ha parlato di alcuni calciatori che hanno avuto comportamenti sbagliati, e ha fatto pensare che si riferisse proprio all’attaccante della Roma e a Mattia Zaccagni, di cui si vocifera di motivi disciplinari che starebbero alla base dell’esclusione dall’ultima lista dei convocati di Mancini. Il Corriere:

Fa discutere l’intervento del c.t. azzurro Roberto Mancini al social Football Summit 2022: «Capisco i ragazzi, si può sbagliare. Lo dico sempre e per questo le porte della Nazionale sono aperte a tutti, anche a chi in questo momento ha avuto un com- portamento non giusto. Basta chiedere scusa ai compagni e tornare perché di ragazzi giovani e bravi ce ne sono. Gli va data la possibilità di giocare e sbagliare». In molti lo hanno letto come un messaggio diretto a Nicolò Zaniolo, fuori dalle ultime convocazioni.