La Gazzetta si fa coraggio: «La Juve non subisce più gol… certo il Napoli non si ferma mai»

Parla allo specchio, modello Taxi Driver: «Quando le squadre di Allegri non subiscono più gol, difficilmente mancano l’obiettivo». Poi ricorda i 41 punti e si abbatte

La Gazzetta dello Sport continua il suo training autogeno: la Juve può rimontare sul Napoli, la Juve può rimontare sul Napoli. Sembra di sentire il mantra ripetuto all’infinito. Anche oggi la rosea ne scrive. E’ vero che i punti di distanza dalla capolista sono 10, ma a gennaio inizia un altro campionato. La Gazzetta si augura sia la volta buona per assistere alla rimonta. Ricorda Robert De Niro che parla allo specchio in Taxi Driver.

“L’unica cosa rimasta intatta è il distacco dalla vetta: il Napoli è sempre a +10”.

Ma la Juve è in risalita, scrive la rosea. In sei giornate ha raccolto 18 punti, segnato 12 gol e mantenuto sempre la porta inviolata. Ha recuperato cinque punti al Milan e raggiunto o scavalcato tutte le altre.

“Eccetto la banda di Spalletti, che continua a suonare imperterrita la sua splendida melodia. Ora però si spegne la musica per tutti. Stop di oltre un mese e mezzo, il Mondiale e poi le vacanze di Natale. E si riprenderà con il Napoli che in pochi giorni sfiderà prima l’Inter e poi proprio la Juve. Può essere già un crocevia del campionato. Cui Max conta di presentarsi con Pogba, Chiesa, Di Maria e tutto il suo arsenale per rosicchiare punti da subito agli azzurri”.

Il Napoli finora non ha mai subito una battuta di arresto, riconosce il quotidiano sportivo. Ma torna subito al training autogeno.

“Certo, a differenza di Milan, Lazio o Inter, il Napoli non ha dato il benché minimo segnale di cedimento sinora. Undici vittorie di fila, quasi il doppio del filotto messo a segno da Allegri. Il campionato, però, è lungo. Anzi, quello che inizierà a gennaio, classifica a parte, si può quasi immaginare come un torneo a sé”.

Un po’ come successe nel 2020, quando il calcio si fermò per tre mesi per il Covid e, alla ripresa, la Juve accelerò. E poi la Juve ha ricostruito la sua difesa.

“Se le squadre “allegriane” non subiscono gol, difficile che poi manchino l’obiettivo. Che, per ora, è entrare nelle

prime quattro, ma poi chissà…“.

A gennaio rientreranno gli infortunati, scrive la Gazzetta. Che però non mette in conto che i giocatori partiti per il Mondiale sono anche avanti di età e dunque non è detto che tornino in forma.

“Lo disse a suo tempo, il tecnico livornese: la squadra che stavamo guardando era una versione virtuale. Quella reale, ancora adesso, non l’abbiamo mai vista. Ecco perché porsi dei limiti è severamente vietato“.

Singolare che lo stesso quotidiano, in altre pagine, oggi, scriva che la sosta Mondiale non fermerà il Napoli, anzi, sarà un intralcio per la concorrenza. C’è una certa confusione di idee.