La Fiorentina di Commisso si fa ricca grazie alla Juventus (108 milioni di plusvalenza)

Il bilancio dei viola in attivo di 46 milioni. Vlahovic porta una plusvalenza di 68 milioni, Chiesa di 39

La Fiorentina ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un utile pari a 46,8 milioni di euro aiutato anche dalle plusvalenze. E soprattutto dalla Juventus, come scrive CalcioeFinanza. Il fatturato della società viola è stato pari a 233,2 milioni, mentre i costi sono calati a quota 161,4 milioni. Va ricordato che nel bilancio al 30 giugno 2021 erano compresi anche ricavi e costi di una parte della stagione 2019/20 (quella del lockdown).

Le plusvalenze sono in larga parte legate ad operazioni realizzate con la Juventus: la cessione di Vlahovic ai bianconeri per 70 milioni ha permesso di realizzare una plusvalenza pari a 68 milioni di euro, mentre la maturazione dell’opzione di riscatto per Chiesa per 40 milioni ha portato ad una plusvalenza pari a 39 milioni di euro. Inoltre, nel 2021/22 sono stati incassati dal club viola anche un milione come bonus per l’affare Vlahovic.

La Fiorentina nella stagione 2021/22 ha registrato 233,2 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 160,6 milioni del 2019/20. La voce più corposa è quella relativa alle plusvalenze, con incassi per 114 milioni di euro (10,2 milioni nell’esercizio precedente), mentre i diritti tv sono stati pari a 51,1 milioni di euro (74,4 milioni nel 2019/20).

I costi a bilancio per la Fiorentina sono calati a 161,1 milioni, rispetto ai 171 milioni del bilancio 2021, anche per lo spostamento di una parte dei costi legata allo slittamento del campionato 2019/20 a luglio. Tra gli altri costi, gli ammortamenti sono stati pari pari a 46,9 milioni di cui 43,7 milioni legati agli ammortamenti dei calciatori, rispetto ai 46,7 milioni complessivi di cui 44,3 milioni per i giocatori del 2021.

Ricavi da gara: 7,9 milioni di euro (5mila euro nel 2020/21);

Ricavi da sponsor, pubblicità e commerciali: 37,4 milioni (50,5 milioni nel 2020/21);

Ricavi da diritti tv: 51,1 milioni (74,4 milioni nel 2020/21);

Ricavi da gestione calciatori: 122 milioni di cui 114 milioni da plusvalenze (27,9 milioni di cui 10,2 di plusvalenze nel 2020/21);

Altri ricavi: 14,4 milioni (7,8 milioni nel 2020/21)

TOTALE: 233,2 milioni (160,7 milioni nel 2020/21)