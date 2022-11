Kvara, 8 gol e 8 assist in 75 giorni. Più veloce di Higuain, CR7 e Ibra

Sul CorSport. Per raggiungere i suoi numeri il Pipita ci impiegò 140 giorni, Cristiano Ronaldo 168 giorni, Zlatan 259 e Leao 626 giorni.

Il Corriere dello Sport tesse l’elogio di Kvara, l’attaccante georgiano del Napoli che sta stupendo il mondo intero e che fa faville sia in Georgia che in Italia. Oggi toccherà ancora una volta a lui contro il Liverpool di Klopp, in Champions League.

“è una delle stelle nuove più luminose d’Italia e della Champions ed è ormai dichiaratamente l’eroe di due mondi: napoletano e georgiano. Un giovane mito, un aspirante leggenda che dopo aver collezionato applausi di ammirazione

e stupore autentici al Maradona, a San Siro, all’Olimpico, ad Ibrox e alla Cruijff Arena oggi si esibirà in un tempio in cui tutti quelli che hanno fatto calcio, e che hanno avuto la fortuna di esserci passati, ti augurano di respirare almeno una volta nella vita”.

I numeri di Kvara sono da urlo. In 75 giorni, tra Serie A e Champions, ha messo insieme 8 gol e 8 assist. E’ stato più veloce di Higuain, Ronaldo e Ibra nel totalizzare questi numeri.

“Da sballo, invece, il cammino di Kvara: in 75 giorni e 1.128 minuti giocati ha messo insieme 8 gol (6 in campionato e 2 in Champions) e 8 assist (5 in A e il resto in coppa). Per la cronaca: Higuain ci impiegò 1.723’ e 140 giorni; Cristiano 2.474’ e 168 giorni; Ibra 3.585’ e 259 giorni; Leao 3.843’ e 626 giorni. E in mezzo, partite pazzesche come quella con il Liverpool all’andata: ecco perché tutti parlano di cose da fenomeno. Ecco perché tutti parlano di Kvaratskhelia, il colpo dell’anno che incanta, fa tendenza e sposta le masse”.