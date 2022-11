Spalletti ha raggiunto una maturità piena, il suo Napoli sa palleggiare e lanciare, difende alto e basso a seconda delle necessità, è la squadra da battere

“Il Napoli è la nuova squadra da battere”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: è il verdetto emesso dal campionato dopo 12 giornate. Ciò non significa che poi vincerà il campionato, si premura di ricordare il quotidiano sportivo, anche perché c’è un Mondiale di mezzo, a rendere questa Serie A molto diversa da quelle solite.

“Non è un’impressione né un’opinione, ma un dato di fatto. Lo dice la classifica”.

La rosea scrive di Spalletti: a 60 anni compiuti, il tecnico partenopeo è maturo, ha fatto del Napoli un piccolo capolavoro, capace di sorprendere con prestazioni “di livello assoluto per gioco e intensità”. E’ sbagliato ridurre tutto alla fantasia, alla tecnica e alla creatività di Kvaratskhelia. Il gruppo offre tanto di più, è un insieme di qualità e comunione.

“Scollinati i sessant’anni, Luciano Spalletti ha raggiunto una maturità piena e rotonda. Nel suo Napoli di oggi si tengono insieme molte cose, all’apparenza contrastanti. Il Napoli sa palleggiare e lanciare, difende “alto” o “basso” a

seconda delle necessità. Parla più lingue, non è schiavo di alcun integralismo. Si fa concavo o convesso in base alle circostanze. Sarebbe sbagliato ridurre il Napoli ai fuochi d’artificio di Kvaratskhelia, per quanto il georgiano abbia

aggiunto un mare di differenze”.

Ovviamente tutto questo “non significa che il Napoli vincerà di sicuro lo scudetto”. Il 4 gennaio, dopo il Mondiale, inizierà un altro campionato, con uno spezzone più lungo di quello visto finora. Se la squadra di Spalletti vincesse sull’Atalanta, prossima avversaria in Serie A, allungherebbe il vantaggio, accumulando punti preziosi.

“Se però vincesse sabato a Bergamo contro l’Atalanta, nello scontro diretto tra la prima e la seconda, l’ipoteca sarebbe fortissima. E non è scritto che la sosta danneggi la squadra partenopea. Anzi, forse la agevolerà. Spalletti rifarà benzina con un’altra preparazione”.