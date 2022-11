Roma, Karsdorp turbato: due sere fa alcuni tifosi lo hanno aspettato sotto casa per contestarlo

L’olandese non è finito fuori squadra, ma è difficile che contro il Torino vada in panchina: rischierebbe i fischi dello stadio, che è dalla parte di Mou

Non tira un’aria serena in casa Roma. Soprattutto, a non essere sereno, è Rick Karsdorp. Dopo il match con il Sassuolo, l’allenatore giallorosso José Mourinho lo ha messo alla gogna, accusandolo pubblicamente di essere un traditore. I quotidiani hanno raccontato di una quasi rissa nello spogliatoio tra il tecnico e il difensore, evitata solo grazie all’intervento degli altri giocatori e dei membri dello staff. Karsdorp non è stato messo fuori squadra, racconta oggi il Corriere dello Sport, ma di certo non giocherà. E non è neppure sicuro che andrà in panchina.

Soprattutto, il quotidiano sportivo parla di un Karsdorp visibilmente turbato dall’accaduto, anche perché due sere fa ha trovato sotto casa, ad aspettarlo, alcuni tifosi della Roma che non avevano esattamente un atteggiamento amichevole. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, mentre la dirigenza del club si chiede come mai Mourinho abbia avuto un simile atteggiamento nei confronti del giocatore.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Intanto, a proposito di gestione, Rick Karsdorp non è stato ufficialmente escluso dal gruppo. Ma il suo umore è pessimo, nonostante le foto che la Roma ha pubblicato venerdì per allentare la tensione. Il giocatore è molto turbato, anche perché due sere fa ha trovato qualche tifoso sotto casa ad attenderlo in atteggiamenti poco amichevoli. Non è successo niente di grave, per fortuna, ma è il segnale di un problema non semplice da risolvere. A meno che Mourinho non faccia dietrofront, riabilitandolo pubblicamente, Tiago Pinto dovrà cedere Karsdorp a gennaio e poi sostituirlo. La vicenda insomma ha spiazzato la società (e la proprietà), che non ha compreso le ragioni dello sfogo dell’allenatore nelle interviste del Mapei Stadium. Cosa succederà oggi all’Olimpico? Karsdorp non giocherà. Ma se anche andasse in panchina, rischierebbe i fischi dello stadio. L’appoggio popolare a Mourinho non è stato minimamente scalfito da questa presa di posizione. Non risultano tra l’altro chiarimenti tra i due. Dopo le urla di mercoledì, allenatore e giocatore non si sono più confrontati in privato sull’argomento. Ognuno per la sua strada, dunque”.

Al posto di Karsdorp, scrive il quotidiano sportivo, giocherà Celik a destra, proprio come contro il Sassuolo. I suoi progressi, fisici e tattici, sono stati incoraggianti.