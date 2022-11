Il romanista Verdone: «Ho detto a De Laurentiis che finirò per tifare Napoli»

A Kiss Kiss Napoli: «Il Napoli gioca all’inglese, invece la Roma sempre in orizzontale. È un piacere veder giocare gli azzurri»

Lo storico attore e regista Carlo Verdone è intervenuto presso Kiss Kiss Napoli in occasione della presentazione della nuova serie tv Comedy “Vita da Carlo due”. Verdone è stato interrogato sull’andamento del Napoli e della telefonata che ha fatto recentemente al presidente Aurelio De Laurentiis. Verdone è un grande tifoso della Roma ma non sono mancati i complimenti alla compagine di Spalletti. Queste le sue parole:

«Ultimamente ho detto ad Aurelio (De Laurentiis, ndr) ‘Finirò per tifare Napoli’. Lo guardo con piacere perché gioca un po’ all’inglese, mi piace questo gioco aperto e verticale che purtroppo la Roma non fa perché gioca in orizzontale e con i lanci lunghi. Kvaratskhelia, Lobotka e altri hanno fatto dei miglioramenti incredibili, è un piacere veder giocare il Napoli. Per adesso se lo merita, sta giocando benissimo».

Il Napoli attualmente si trova primo in classifica in solitaria dopo le grandi prestazioni nella prima parte di stagione. La squadra di Spalletti ha sorpreso tutti grazie allo sprint iniziale. Dopo la sosta dovuta ai Mondiali in Qatar 2022 il Napoli scenderà in campo contro l’Inter a San Siro per la ripresa della seconda parte di stagione. Staremo a vedere se la squadra di Spalletti riuscirà a tenere alto il ritmo ed il gioco che li hanno contraddistinti nella prima fase del campionato.