Il Psg sta entrando in un’altra era: nuovi soci e nuovo stadio

Il Psg vuole cambiare faccia. il presidente del club Al Khelaifi ha aperto a nuovi investitori e nel 2023 inaugurerà il nuovo centro d’allenamento

Il Psg ha deciso di cambiare direzione, casualità o meno, dopo il Mondiale in Qatar. Se il 2022 è stato una data chiave per i proprietari del club a causa dell’evento mondiale, il futuro sembra diverso da come riporta As . In primo luogo, l’apertura verso nuovi investitori. Il presidente del Psg ha annunciato questa settimana in un’intervista che stavano valutando diverse offerte e che non escludevano il trasferimento di una delle parti di Qsi (Qatar Sports Investement), che detiene il 100% delle azioni, a un acquirente. Al momento, un fondo americano ha già manifestato interesse, anche se ancora non c’è nulla di concreto.

Altra novità è dettata dal nuovo stadio in programma. Il Parc des Princes sta diventando obsoleto per i dirigenti che stanno già cercando un modo per spostarsi dal Boulogne in un complesso che possa accogliere un maggior numero di spettatori. La prima opzione era quella di ampliare l’attuale stadio, ma gli impedimenti del Comune, che ha un contratto di locazione vincolante di oltre 30 anni, hanno fatto prendere in considerazione ulteriori possibilità. Nel 2015, il Psg ha persino considerato di demolire lo stadio e ricostruirlo, ma il comune ha rifiutato categoricamente.

Nel 2023 è prevista l’inaugurazione di un lussuoso centro. Sarà sviluppato a Ivelines, Ile-de-France, che aprirà nel 2023, appena un anno dopo l’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi. Il perimetro sarà di 74 ettari distribuiti su tre livelli che ospiteranno anche 17 campi da calcio, quattro dei quali con impianto di riscaldamento interno