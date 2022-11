Galtier: «Penso che Mbappé ama il Psg»

«Penso che non fossero i soldi. Perché lo vincono i giocatori di livello mondiale che siano in Spagna, Inghilterra o Francia. Non sono per i soldi.»

Christophe Galtier segue con calma i Mondiali di Qatar 2022. Dopo l’approdo al Paris Saint-Germain a luglio, il tecnico francese ha rilasciato un’intervista a Marca per analizzare tutte le novità apportate alla squadra francese. Queste le parole di Galtier:

«Quando sei l’allenatore del PSG devi avere quell’ambizione, sempre con molta umiltà, ma io sono in un club con giocatori di altissimo livello e c’è quell’obbligo di risultati. Ho subito visto il potenziale del gruppo e la determinazione dei miei giocatori per fare un’ottima prima parte di stagione. Ma non è casuale. È il risultato di tanto lavoro e prestazione del mio staff tecnico e medico e, ovviamente, dei miei giocatori.»

Quale squadra hai visto più in forma nei gironi?

«Napoli e Bayern Monaco. Hanno avuto una marcia incredibile

Da cosa dipenderà la permanenza di Messi al PSG la prossima stagione?

«Ci sono molti parametri. La prima cosa è il tuo desiderio. Vuoi continuare al PSG? Sei felice qui? La prima cosa da sapere è se vuole continuare.»

Il PSG ha vinto una battaglia quest’estate contro il Real Madrid. Quale pensi sia stata la chiave per Kylian per decidere di rinnovare al PSG?

«Penso che non fossero i soldi. Perché lo vincono i giocatori di livello mondiale che siano in Spagna, Inghilterra o Francia. Non sono per i soldi. Penso che Kylian ami semplicemente il PSG. Kylian è felice al Psg.»